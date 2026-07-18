НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кадыров призвал ударить по странам НАТО

Источник:
Sibnet.ru
420 3
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: © https://vk.com/ramzan

России следует нанести удары по странам НАТО, которые предоставляют Киеву оружие, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Не помешало бы начать и с тех стран, которые, прикрываясь аббревиатурой НАТО, не стесняясь, откровенно и вызывающе предоставляют оружие, данные и прочую поддержку укрофашистам. Пора открыть огонь, и делов-то!», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни подчеркнул, что страны НАТО, предоставляющие оружие и поддержку Киеву, должны осознать, что Россия не будет бездействовать. По его словам, Запад понимает только язык силы, и как только Россия заговорит на нем, западные лидеры сразу начнут извиняться.

«Как только почувствуют запах тротила, как только услышат рокот Калашникова и лязг Т-90, сразу все поймут и придут к истине», — отметил политик.

Страны Евросоюза ранее одобрили выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро. Две трети из этих денег пойдет на оборону, включая закупки вооружения и производство беспилотников.

Еще по теме
Кандидатов на выборы в Госдуму выдвинули 11 партий
Кремль оценил трудности российской экономики
Путин пригрозил Украине «зеркалом»
МИД опроверг сообщения о подготовке введения выездных виз
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Российские войска начали заходить в Славянск
Маркетплейсы изменят правила продажи товаров
Госдума придумала доступную альтернативу ипотеке
Escape from Tarkov погрузился во тьму
Обсуждение (3)
Картина дня
ВСУ ударили по складам Wildberries
ВСУ ударили по складам Wildberries
Армия Украины
Запад предрек скорый крах украинской армии
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Кадыров призвал ударить по странам НАТО
Армия России (беспилотник)
Атаки БПЛА сегодня: над регионами России сбито 379 дронов
Мультимедиа
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
«Рука Бога» и космический гриб: 25 поразительных фото космоса
Самое обсуждаемое
26
Три сотни дронов атаковали 15 регионов России
22
Кремль ответил на заявление Трампа о вмешательстве в выборы
20
Запад предрек скорый крах украинской армии
18
«Ростех» разработал комплекс для защиты нефтехранилищ от дронов
15
Россия нанесла удары по целям в Киеве и Одессе