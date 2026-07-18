Кадыров призвал ударить по странам НАТО

России следует нанести удары по странам НАТО, которые предоставляют Киеву оружие, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Не помешало бы начать и с тех стран, которые, прикрываясь аббревиатурой НАТО, не стесняясь, откровенно и вызывающе предоставляют оружие, данные и прочую поддержку укрофашистам. Пора открыть огонь, и делов-то!», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни подчеркнул, что страны НАТО, предоставляющие оружие и поддержку Киеву, должны осознать, что Россия не будет бездействовать. По его словам, Запад понимает только язык силы, и как только Россия заговорит на нем, западные лидеры сразу начнут извиняться.

«Как только почувствуют запах тротила, как только услышат рокот Калашникова и лязг Т-90, сразу все поймут и придут к истине», — отметил политик.

Страны Евросоюза ранее одобрили выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро. Две трети из этих денег пойдет на оборону, включая закупки вооружения и производство беспилотников.