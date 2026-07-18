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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Запад предрек скорый крах украинской армии

Источник:
Sibnet.ru
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Армия Украины
Фото: © пресс-служба Минобороны Украины

Армия Украины скоро окажется неспособной сдерживать натиск Вооруженных сил России, спрогнозировал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube.

Российские войска усилили свои боевые действия, одновременно они работают на шести направлениях, отметил эксперт. Рано или поздно ВСУ просто не смогут противостоять наступательным операциям.

Джонсон напомнил, что экономика и граждане Украины столкнулись с катастрофической ситуацией. Киев не может собрать достаточное количество солдат для замены выбывших, а промышленность уничтожается каждую ночь российскими ударами.

Аналитик отметил, что поражение Украины просматривается как с военной, так и экономической точек зрения. При этом Киев не сможет добиться успеха в противостоянии, а лишь способен оттягивать неизбежное.

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Топ комментариев

Удавиков

была страна, в которой бесплатно давали жильё, эх...

dimans1000

Ерунда всё это, надо под землю прятать хранилища

dimans1000

Такая повозка за 4 млн, безумие просто

_ASUS__

украина про славянск песню никакую не делала на вроде фортеци бахмут не в курсе ?