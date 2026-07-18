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Россиянам упростили правила оформления пенсии

Источник:
Sibnet.ru
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СНИЛС
Фото: © Sibnet.ru

Порядок оформления пенсий изменился с июля 2026 года, теперь при обращении за назначением выплаты россиянину достаточно предоставить паспорт и СНИЛС, а остальные необходимые сведения Социальный фонд будет получать самостоятельно.

Вступивший в силу приказ Минтруда России от 03.06.2026 N238н заменил правила 2021 года и объединил требования ко всем видам пенсий — страховым, накопительным и государственным. Теперь в большинстве случаев дополнительных справок от гражданина не требуется.

Ранее будущий пенсионер самостоятельно собирал документы о периодах, которые влияли на индивидуальный пенсионный коэффициент, ИПК, страховой стаж и размер пенсии. С 17 июля Социальный фонд будет запрашивать нужные сведения через единую цифровую платформу.

От человека потребуется лишь заявление, паспорт и СНИЛС. Подтверждать документами нужно только те факты, которых нет в государственных информационных системах. Например, подтверждение периодов работы за рубежом или особые условия труда.

Сам формат подачи документов не меняется — заявление о назначении пенсии можно отправить через клиентскую службу Социального фонда, МФЦ, «Госуслуги», а также работодателя, если будущий пенсионер работает по трудовому договору.

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