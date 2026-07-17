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Стартовали съемки нового фильма «Властелин колец»

Источник:
Sibnet.ru
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Стартовали съемки нового фильма «Властелин колец»
Фото: © Warner Bros.

Киностудия Warner Bros. официально объявила о начале съемок фэнтезийной картины «Властелин колец: Охота на Голлума».

В честь этого события представлен дебютный тизер, в котором режиссер проекта Энди Серкис появляется в специальном костюме для захвата движений, заходит в павильон, забирается на декорации и дает команду к началу съемок в образе Голлума.

События приквела развернутся внутри хронологии «Братства Кольца» — в период между празднованием дня рождения Бильбо Бэггинса и спуском отряда в Морию. Арагорн отправляется на поиски Голлума, чтобы опередить Саурона в поисках Кольца Всевластья.

Элайджа Вуд и Иэн Маккеллен вернутся к ролям Фродо Бэггинса и Гэндальфа. Поскольку актеры оригинальной трилогии стали старше на 25 лет, для цифрового омоложения персонажей будут использованы нейросетевые технологии.

«Властелин колец: Охота за Голлумом» выйдет в мировых кинотеатрах 17 декабря 2027 года. Картина станет первым игровым фильмом по вселенной Толкина за последние 13 лет.

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Топ комментариев

Удавиков

была страна, в которой бесплатно давали жильё, эх...

dimans1000

Ерунда всё это, надо под землю прятать хранилища

Egorka72

Жильё недоступно, медицина недоступна, образование тоже, продукты в магазинах тоже становятся недоступными........

_ASUS__

украина про славянск песню никакую не делала на вроде фортеци бахмут не в курсе ?