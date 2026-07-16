Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию в Киеве

Президент Сербии Александр Вучич стал единственным участником саммита Украина — Юго-Восточная Европа в Киеве, который не подписал итоговую антироссийскую делегацию.

«Посмотрите на ее текст — вам будет понятнее, и мне не нужно будет ничего дополнительно объяснять», — сказал Вучич сербской газете Politika.

Документ подписали президенты Украины, Албании, Греции, Молдавии и Румынии, премьер-министры Хорватии и Словении, представители Северной Македонии, Черногории и Болгарии, а также глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В то же время Вучич заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и поблагодарил за зеркальную политику Киева.

Кроме того, президент Сербии обсудил с Зеленским транспортный коридор в Армению, Азербайджан и Турцию. «Для этого требуются значительные инвестиции со стороны Сербии, Румынии, Молдавии, Украины, но я верю, что мы можем рассчитывать на это в будущем», — считает Вучич.