Миллиардер сорвал принятие 21‑пакета санкций ЕС против России

Греция помешала Евросоюзу принять 21-й пакет санкций против России, опасаясь последствий для компании миллиардера Георгия Прокопиу, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Греция решила защитить интересы судоходной компании Dynagas, принадлежащей греческому магнату Георгию Прокопиу. Постоянный представитель страны в ЕС заявил европейским коллегам, что новые санкции просто «погубят» Dynagas, рассказали источники.

Компания занимается эксплуатацией 27 газовосов, среди которых — танкеры Arc7, которые соответствуют требованиям безопасности для работы в ледяных арктических водах вблизи завода СПГ «Ямал».

Другой бизнес Прокопиу, компания Dynacom, перевозит российскую нефть. С июля 2023 года она получила от таких перевозок не менее 915 миллионов долларов — больше, чем любая другая греческая судоходная компания.