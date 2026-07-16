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Продолжение «Зловещих мертвецов» выходит в российский прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Зловещие мертвецы: Пекло»
Фото: © кадр из фильма

Фильм «Зловещие мертвецы: Пекло» выходит в российский прокат 16 июля — это шестая часть культовой франшизы Сэма Рэйми.

По сюжету, женщина после смерти мужа приезжает в отдаленный дом его семьи, надеясь найти там поддержку и покой. Однако постепенно все превращается в кошмар — родственники один за другим становятся одержимыми демонами.

За постановку новой главы франшизы отвечал французский режиссер Себастьян Ваничек, получивший широкое признание в кругах любителей ужасов после своего атмосферного триллера «Паутина страха».

Кинокритики, успевшие ознакомиться с лентой, отметили экстремальный уровень жестокости. Ваничек снял самый мрачный и эмоционально тяжелый фильм серии, который проверит на прочность нервы даже искушенных фанатов жанра.

Первая часть «Зловещих мертвецов» была снята в 1981 году режиссером Сэмом Рэйми и стала культовой из-за экстремального насилия и абсурдного юмора. Считается, что именно эта лента породила жанр комедийного хоррора.

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