Реальные истории серийных убийц, насильников и мошенников легли в основу сериалов. Российские и зарубежные режиссеры показали жутких маньяков и их жертв, а также тех, кто расследовал страшные преступления.

«Фишер»

Россия, 2023 год, восемь серий, 18+

В ролях: Иван Янковский, Александра Бортич, Александр Яценко

Сериал «Фишер» рассказывает о серийном убийце и педофиле Сергее Головкине по прозвищу Фишер. С 1986 по 1992 годы он орудовал в Одинцовском районе Московской области. Жертвами Головкина стали 11 мальчиков и юношей. Его приговорили к смертной казни и расстреляли в 1996 году.

Фото: © кадр из сериала «Фишер»

По сюжету сериала, за расследования преступлений в районе правительственных дач на Рублевском шоссе берутся интеллигентный следователь Валерий Козырев, его дерзкий напарник из Ростова Евгений Боков и совсем молодая следователь Наталья Добровольская. Единственный свидетель, способный опознать маньяка, — школьник Игорь, родители которого совсем не в восторге от контактов сына с милицией.

Посмотреть сериал «Фишер» можно эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.

«Монстр: История Джеффри Дамера»

США, 2022 год, 10 серий, 18+

В ролях: Эван Питерс, Ричард Дженкинс, Молли Рингуолд

Джеффри Дамер — серийный убийца и насильник, который убивал юношей и мужчин с 1978 по 1991 годы в американском городе Милуоки. После надругательства Дамер расправлялся с жертвами, а некоторые части тела съедал. В 1994 году маньяка убил в тюрьме другой заключенный.

В сериале «Монстр: История Джеффри Дамера» про серийного убийцу рассказывают его жертвы. Каждая серия содержит детали преступлений, но в эпизодах практически отсутствует динамика событий. Проект снят в мрачных тонах, усиливающих атмосферу ужаса.

Посмотреть сериал «Монстр: История Джеффри Дамера» в лицензионной версии можно в стриминг-сервисе Netflix.

«Змей»

Великобритания, 2021 год, восемь серий, 18+

В ролях: Тахар Рахим, Билли Хоул, Дженна Коулман

В сериале «Змей» описана история французского вора, мошенника и серийного убийцы Чарльза Собраджа. В 1970-х годах он охотился на туристов. Собрадж совершил 12 убийств и находился в заключении в Индии с 1976 по 1997 годы. В 2003 году был снова арестован и получил пожизненный срок.

Фото: © кадр из сериала «Змей»

Сюжет сериала развивается в Бангкоке в 1975 году. Преступная группировка во главе с Чарльзом Собраджем, используя различные уловки, наживается на доверчивых туристах — опаивает их, грабит и убивает. Когда обнаруживают обезображенные тела двух молодых людей, у мелкого сотрудника нидерландского посольства Хермана Книппенберга появляются основания полагать, что это его пропавшие соотечественники. Он берется выяснять причины их смерти.

Посмотреть сериал «Змей» в лицензионной версии можно в стриминг-сервисе Netflix.

«Хороший человек»

Россия, 2020 год, девять серий, 18+

В ролях: Никита Ефремов, Юлия Снигирь, Андрей Бурковский

Сериал основан на истории насильника и убийцы Михаила Попкова, известного как Ангарский маньяк. Он орудовал в Иркутской области с 1992 по 2010 годы и совершил 80 доказанных убийств. Его жертвами стали 79 женщин и милиционер. Попков дважды приговорен к пожизненным срокам лишения свободы и в настоящее время отбывает наказание в иркутской области.

Как и во многих сериалах про маньяков, из уважения к жертвам душегубов имена героев изменены. Действие сериала «Хороший человек» развивается в тихом городе Вознесенске, куда приезжает молодая следователь из Москвы Евгения Ключевская. Начальство командировало ее «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы».

Посмотреть сериал «Хороший человек» можно в онлайн-кинотеатрах Okko, Start, Кинопоиск.

«Чикатило»

Россия, 2020 год, два сезона по восемь серий, 18+

В ролях: Дмитрий Нагиев, Константин Лавроненко, Дмитрий Власкин

Андрей Чикатило — один из самых известных советских маньяков, убивший более 50 человек (в суде доказали 43 эпизода) в разных регионах СССР, в основном в Ростовской области. Среди его жертв были женщины и дети. Тела некоторых жертв он насиловал, расчленял и ел. Суд признан маньяка вменяемым, его приговорили к смертной казни и расстреляли.

Фото: © кадр из сериала «Чикатило»

Детектив «Чикатило» состоит из двух сезонов по восемь серий. Сериал рассказывает о двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило, убийствах и трудностях расследования серийных преступлений — невиданного для СССР явления.

Посмотреть сериал «Чикатило» можно в онлайн-кинотеатре Okko.

«Душегубы»

Россия, 2019 год, 10 серий, 18+

В ролях: Сергей Марин, Зоя Бербер, Сергей Чирков

Сериал «Душегубы» основан на реальных преступлениях «витебского душителя» Геннадия Михасевича — одного из самых известных советских маньяков. В суде доказано убийство 36 женщин, сам маньяк признался в 43 преступлениях. Михасевич был приговорен к смертной казни и расстрелян.

Сериал подробно рассказывает о работе милиции, которая впервые столкнулась с маньяком и не желала признавать существование неуловимого серийника. В ходе расследований вскрываются местная коррупция и стремление выслужиться, факты скидывания «висяков» на невиновных. Пока следователи производят первые аресты, в области продолжают находить трупы женщин.

Посмотреть сериал «Душегубы» можно в онлайн-кинотеатрах Okko, Kion, Wink, Иви.

«Мосгаз»

Россия, 2012 год, восемь серий, 16+

В ролях: Андрей Смоляков, Марина Александрова, Максим Матвеев

Владимир Ионесян — один из первых советских убийц, чьи преступления вызвали общественный резонанс. Кличку Мосгаз он получил, так как проникал в квартиры, представляясь работником «Мосгаза». Он совершил пять убийств. В 1964 году Верховный суд РСФСР приговорил Ионесяна к смертной казни.

Фото: © кадр из сериала «Мозгас»

Телесериал «Мосгаз» стал первым в серии детективов о майоре Черкасове. По сюжету, майор Иван Черкасов и лейтенант-криминалист Соня Тимофеева расследуют убийство мальчика. Им удается удается составить приблизительный портрет убийцы: мужчина в очках, темном пальто, ушанке, с бородой и усами проникает в квартиры, говоря: «Мосгаз. Откройте!».

Посмотреть сериал «Мосгаз» можно в онлайн-кинотеатре Okko.