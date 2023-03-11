Реальные истории серийных убийц, насильников и мошенников легли в основу сериалов. Российские и зарубежные режиссеры показали жутких маньяков и их жертв, а также тех, кто расследовал страшные преступления.
«Фишер»
Россия, 2023 год, восемь серий, 18+
В ролях: Иван Янковский, Александра Бортич, Александр Яценко
Сериал «Фишер» рассказывает о серийном убийце и педофиле Сергее
Головкине по прозвищу Фишер. С 1986 по 1992 годы он орудовал в Одинцовском
районе Московской области. Жертвами Головкина стали 11 мальчиков и юношей. Его
приговорили к смертной казни и расстреляли в 1996 году.
По сюжету сериала, за расследования преступлений в районе
правительственных дач на Рублевском шоссе берутся интеллигентный
следователь Валерий Козырев, его дерзкий напарник из Ростова Евгений
Боков и совсем молодая следователь Наталья Добровольская. Единственный
свидетель, способный опознать маньяка, — школьник Игорь, родители
которого совсем не в восторге от контактов сына с милицией.
Посмотреть сериал «Фишер» можно эксклюзивно в онлайн-кинотеатре
Wink.
«Монстр: История Джеффри Дамера»
США, 2022 год, 10 серий, 18+
В ролях: Эван Питерс, Ричард Дженкинс, Молли Рингуолд
Джеффри Дамер — серийный убийца и насильник, который убивал
юношей и мужчин с 1978 по 1991 годы в американском городе
Милуоки. После надругательства Дамер расправлялся с жертвами, а некоторые части
тела съедал. В 1994 году маньяка убил в тюрьме другой заключенный.
В сериале «Монстр: История Джеффри Дамера» про серийного
убийцу рассказывают его жертвы. Каждая серия содержит детали преступлений, но в
эпизодах практически отсутствует динамика событий.
Посмотреть сериал «Монстр: История Джеффри Дамера» в лицензионной
версии можно в стриминг-сервисе Netflix.
«Змей»
Великобритания, 2021 год, восемь серий, 18+
В ролях: Тахар Рахим, Билли Хоул, Дженна Коулман
В сериале «Змей» описана история французского вора,
мошенника и серийного убийцы Чарльза Собраджа. В 1970-х годах он охотился на
туристов. Собрадж совершил 12 убийств и находился в заключении
в Индии с 1976 по 1997 годы. В 2003 году был снова арестован и получил
пожизненный срок.
Сюжет сериала развивается в Бангкоке в 1975 году. Преступная
группировка во главе с Чарльзом Собраджем, используя различные
уловки, наживается на доверчивых туристах — опаивает их, грабит
и убивает. Когда обнаруживают обезображенные тела двух молодых людей,
у мелкого сотрудника нидерландского посольства Хермана Книппенберга
появляются основания полагать, что это его пропавшие
соотечественники. Он берется выяснять причины их смерти.
Посмотреть сериал «Змей» в лицензионной версии можно в стриминг-сервисе
Netflix.
«Хороший человек»
Россия, 2020 год, девять серий, 18+
В ролях: Никита Ефремов, Юлия Снигирь, Андрей Бурковский
Сериал основан на истории насильника и убийцы Михаила Попкова,
известного как Ангарский маньяк. Он орудовал в Иркутской области с
1992 по 2010 годы и совершил 80 доказанных убийств. Его жертвами стали 79
женщин и милиционер. Попков дважды приговорен к пожизненным срокам лишения
свободы и в настоящее время отбывает наказание в иркутской области.
Как и во многих сериалах про маньяков, из уважения к жертвам душегубов имена героев изменены. Действие сериала «Хороший человек» развивается в тихом городе Вознесенске, куда приезжает молодая следователь из Москвы Евгения Ключевская. Начальство командировало ее «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы».
Посмотреть сериал «Хороший человек» можно в
онлайн-кинотеатрах Okko, Start, Кинопоиск.
«Чикатило»
Россия, 2020 год, два сезона по восемь серий, 18+
В ролях: Дмитрий Нагиев, Константин Лавроненко, Дмитрий Власкин
Андрей Чикатило — один из самых известных советских маньяков, убивший более 50 человек (в суде доказали 43 эпизода) в разных регионах СССР, в основном в Ростовской области. Среди его жертв были женщины и дети. Тела некоторых жертв он насиловал, расчленял и ел. Суд признан маньяка вменяемым, его приговорили к смертной казни и расстреляли.
Детектив «Чикатило» состоит из двух сезонов по восемь серий. Сериал рассказывает о двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило, убийствах и трудностях расследования серийных преступлений — невиданного для СССР явления.
Посмотреть сериал «Чикатило» можно в онлайн-кинотеатре Okko.
«Душегубы»
Россия, 2019 год, 10 серий, 18+
В ролях: Сергей Марин, Зоя Бербер, Сергей Чирков
Сериал «Душегубы» основан на реальных преступлениях «витебского душителя» Геннадия Михасевича — одного из самых известных советских маньяков. В суде доказано убийство 36 женщин, сам маньяк признался в 43 преступлениях. Михасевич был
приговорен к смертной казни и расстрелян.
Сериал подробно рассказывает о работе милиции, которая впервые столкнулась с маньяком и не желала признавать существование неуловимого серийника. В ходе расследований вскрываются местная коррупция и стремление выслужиться, факты скидывания «висяков» на невиновных. Пока следователи производят первые аресты, в области продолжают находить трупы
женщин.
Посмотреть сериал «Душегубы» можно в онлайн-кинотеатрах Okko,
Kion, Wink, Иви.
«Мосгаз»
Россия, 2012 год, восемь серий, 16+
В ролях: Андрей Смоляков, Марина Александрова, Максим Матвеев
Владимир Ионесян — один из первых советских убийц, чьи
преступления вызвали общественный резонанс. Кличку Мосгаз он получил, так как
проникал в квартиры, представляясь работником «Мосгаза». Он совершил пять
убийств. В 1964 году Верховный суд РСФСР приговорил Ионесяна к смертной казни.
Телесериал «Мосгаз» стал первым в серии детективов
о майоре Черкасове. По сюжету, майор
Иван Черкасов и лейтенант-криминалист Соня Тимофеева расследуют убийство
мальчика. Им удается удается составить приблизительный портрет убийцы: мужчина
в очках, темном пальто, ушанке, с бородой и усами проникает в квартиры, говоря:
«Мосгаз. Откройте!».
Посмотреть сериал «Мосгаз» можно в онлайн-кинотеатре Okko.