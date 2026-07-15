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«Калашников» испытал новейший АК-12

Источник:
Sibnet.ru
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Автомат АК-12
Автомат АК-12
Фото: © пресс-служба «Калашников»

Модернизированный автомат АК-12 успешно прошел плановые испытания, сообщила пресс-служба концерна «Калашников».

«Государственный заказчик, с учетом возросших требований ведения боя, высоко оценил качество автомата, это позволило отгрузить очередную крупную партию с предприятия», — говорится в сообщении.

«Калашников» в июне поставил в войска партию автоматов АК-12 образца 2023 года в рамках государственного контракта. Оружие было доработано на основе опыта спецоперации на Украине.

АК-12 калибра 5,45 миллиметра приняли на вооружение шесть лет назад, он заменил легендарный АК-74. Версия 2023 года отличается улучшенной эргономикой, адаптацией для круглосуточного использования, а также повышенными показателями точности и кучности.

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