«Калашников» испытал новейший АК-12

Модернизированный автомат АК-12 успешно прошел плановые испытания, сообщила пресс-служба концерна «Калашников».

«Государственный заказчик, с учетом возросших требований ведения боя, высоко оценил качество автомата, это позволило отгрузить очередную крупную партию с предприятия», — говорится в сообщении.

«Калашников» в июне поставил в войска партию автоматов АК-12 образца 2023 года в рамках государственного контракта. Оружие было доработано на основе опыта спецоперации на Украине.

АК-12 калибра 5,45 миллиметра приняли на вооружение шесть лет назад, он заменил легендарный АК-74. Версия 2023 года отличается улучшенной эргономикой, адаптацией для круглосуточного использования, а также повышенными показателями точности и кучности.