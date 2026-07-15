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Сахар впервые нашли в открытом космосе

Источник:
Nature Astronomy
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Космос
Фото: © создано с помощью Stable Diffusion

Международная группа астрономов впервые обнаружила в космосе сахар. Результаты изысканий опубликованы журналом Nature Astronomy.

Исследователи изучали крупное молекулярное облако G+0.693-0.027, расположенное недалеко от центра Млечного Пути. Полученные результаты их удивили — межзвездный газ содержал эритрулозу.

Этот природный моносахарид на Земле встречается в спелых красных ягодах. В открытом космосе такие сложные органические соединения ранее не находили — их фиксировали только в метеоритах и астероидах.

Моделирование показало, что природный сахар образуется в космосе прямо на поверхности аморфного водяного льда космических пылинок — при столкновении двух крупных молекул гликольальдегида и этиленгликоля.

Открытие указывает на то, что сложные сахара способны формироваться в космосе. Значит, они могли легко попасть на раннюю Землю вместе с падающими метеоритами.

По оценкам ученых, в период древней «бомбардировки» на молодую Землю могли выпасть миллионы тонн космического сахара. Попав в воду, эритрулоза легко превращается в сахара, необходимые для построения молекул РНК, из которых возникла первая жизнь.

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Топ комментариев

Egorka72

"Бей своих, чтобы чужие боялись!".....

Nik3316

«Дядя Петя, ты — дурак?» — (с.) фильма «Серёжа»

Captain Nemo

Вообще то ты про свой Барнаул написал,

Tanatholog

Может, это наглецам с другого континента не стоит лезть на Иранские земли?