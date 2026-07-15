Фон дер Ляйен пообещала Зеленскому «заводы дронов» в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Киеву предоставить «безопасные заводы для производства беспилотников» на территории Евросоюза для ударов по России.
Фон дер Ляйен во время визита в Киев подписала с Зеленским соглашение о намерениях о производстве беспилотников для Украины в Евросоюзе, аналогичное документам, которые Украина подписывала с различными странами НАТО на саммите блока в Анкаре.
Евросоюз предоставит Украине «огромные технологические и промышленные возможности» Европы, а также «безопасные заводы дронов на территории ЕС», приводит ТАСС заявление фон дер Ляйен.
Страны ЕС уже широко производят беспилотники для Украины. В
апреле Минобороны РФ обнародовало названия и адреса предприятий в Европе, на
которых производят БПЛА для ударов по России, предупредив, что европейской
общественности следует знать, откуда исходят реальные угрозы их безопасности.
В среду Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, где ей вручили украинский орден Европы, что она назвала «высокой честью».