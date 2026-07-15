НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Фон дер Ляйен пообещала Зеленскому «заводы дронов» в ЕС

Источник:
ТАСС
443 6
Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Фото: European Commission (Dati Bendo) / CC BY 4.0

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Киеву предоставить «безопасные заводы для производства беспилотников» на территории Евросоюза для ударов по России.

Фон дер Ляйен во время визита в Киев подписала с Зеленским соглашение о намерениях о производстве беспилотников для Украины в Евросоюзе, аналогичное документам, которые Украина подписывала с различными странами НАТО на саммите блока в Анкаре.

Евросоюз предоставит Украине «огромные технологические и промышленные возможности» Европы, а также «безопасные заводы дронов на территории ЕС», приводит ТАСС заявление фон дер Ляйен.

Страны ЕС уже широко производят беспилотники для Украины. В апреле Минобороны РФ обнародовало названия и адреса предприятий в Европе, на которых производят БПЛА для ударов по России, предупредив, что европейской общественности следует знать, откуда исходят реальные угрозы их безопасности.

В среду Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, где ей вручили украинский орден Европы, что она назвала «высокой честью».

Еще по теме
Трамп заявил о нежелании вести переговоры с Ираном
Президент Сербии прилетит в Киев на встречу с Зеленским
Кремль ответил на слова Мерца о гарантиях безопасности Украине
Трамп не поверил в причастность России к смерти сенатора Грэма
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Nokia представила кнопочные смартфоны с ИИ
После встречи с Зеленским умер американский русофоб Линдси Грэм
Путин пригрозил Украине «зеркалом»
Рабочие из Северной Кореи оказались не по карману российскому городу
Обсуждение (6)
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
От депрессии до биполярки: психиатр назвал любимые «самодиагнозы»
Когда переходить на «ты» с коллегами
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
«Рука Бога» и космический гриб: 25 поразительных фото космоса
Самое обсуждаемое
37
Миронов призвал закупить для регионов мобильные НПЗ
33
После встречи с Зеленским умер американский русофоб Линдси Грэм
28
ФСБ сорвала украинский удар по российским военным аэродромам
26
Три сотни дронов атаковали 15 регионов России
21
МИД России назвал условия для диалога с НАТО