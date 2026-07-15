Фон дер Ляйен пообещала Зеленскому «заводы дронов» в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Киеву предоставить «безопасные заводы для производства беспилотников» на территории Евросоюза для ударов по России.

Фон дер Ляйен во время визита в Киев подписала с Зеленским соглашение о намерениях о производстве беспилотников для Украины в Евросоюзе, аналогичное документам, которые Украина подписывала с различными странами НАТО на саммите блока в Анкаре.

Евросоюз предоставит Украине «огромные технологические и промышленные возможности» Европы, а также «безопасные заводы дронов на территории ЕС», приводит ТАСС заявление фон дер Ляйен.

Страны ЕС уже широко производят беспилотники для Украины. В апреле Минобороны РФ обнародовало названия и адреса предприятий в Европе, на которых производят БПЛА для ударов по России, предупредив, что европейской общественности следует знать, откуда исходят реальные угрозы их безопасности.



В среду Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, где ей вручили украинский орден Европы, что она назвала «высокой честью».