Поезд проехал через «адскую» ловушку. ВИДЕО

Поезд проехал через «огненный ад» в канадской провинции Онтарио, видео инцидента опубликовано в соцсети X.

Кадры сняли машинисты локомотива во время проезда по регулярному маршруту недалеко от населенного пункта Армстронг. Из ролика следует, что во время поездки деревья по обе стороны железной дороги охвачены открытым пламенем.

Комментаторы назвали природное бедствие «адской» ловушкой. Несмотря на поездку прямо через горящий лес, никто из людей не пострадал, однако локомотив получил повреждения.

Сейчас из-за аномальной жары на северо-западе Онтарио продолжают бушевать 128 активных лесных пожаров. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации, в ряде населенных пунктов действует приказ о принудительной эвакуации.