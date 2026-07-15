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Расширен список автомобилей для такси

Источник:
Sibnet.ru
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Jetour X70Plus
Jetour X70Plus
Фото: JLaw45 / CC BY 2.0

Минпромторг включил в реестр локализованных автомобилей, разрешенных для работы в такси, еще две модели. Теперь в общем списке их стало 30, следует из опубликованного на сайте ведомства документа.

Список локализованных авто для такси пополнили «Атом», выпускаемый на мощностях завода «Москвич», а также Jetour X70Plus. Минпромторг регулярно обновляет перечень по мере локализации новых моделей.

При этом закон действует для автомобилей, включенных в реестр легкового такси после вступления закона в силу. Если автомобиль начал использоваться для работы в такси до 1 января 2026 года, требование на него не распространяется.

Сейчас работать в такси могут 30 моделей авто:

  • Lada Granta; 
  • Lada Iskra; 
  • Lada Vesta; 
  • Lada Niva Travel; 
  • Lada Niva Legend; 
  • Lada Largus; 
  • Lada Aura; 
  • Sollers SP7; 
  • Sollers SF1; 
  • Evolute I-JOY; 
  • Evolute I-SKY; 
  • Evolute I-SPACE; 
  • Voyah Free; 
  • Voyah Dream; 
  • Voyah Passion; 
  • «Москвич 3»; 
  • «Москвич 3е»; 
  • «Москвич 6»; 
  • «Москвич 8»; 
  • «Москвич М70»; 
  • «Москвич М90»; 
  • UMO 5; 
  • Lada Granta АТС 2022-01-CNG; 
  • Haval Jolion; 
  • Haval F7; 
  • Haval F7x; 
  • Tenet Т7; 
  • Omoda C5; 
  • «Атом»; 
  • Jetour X70Plus.

В Калининградской области и Сибирском федеральном округе соответствующие ограничения начнут действовать с 1 марта 2028 года, на Дальнем Востоке — с 1 марта 2030 года.

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