Расширен список автомобилей для такси

Минпромторг включил в реестр локализованных автомобилей, разрешенных для работы в такси, еще две модели. Теперь в общем списке их стало 30, следует из опубликованного на сайте ведомства документа.

Список локализованных авто для такси пополнили «Атом», выпускаемый на мощностях завода «Москвич», а также Jetour X70Plus. Минпромторг регулярно обновляет перечень по мере локализации новых моделей.

При этом закон действует для автомобилей, включенных в реестр легкового такси после вступления закона в силу. Если автомобиль начал использоваться для работы в такси до 1 января 2026 года, требование на него не распространяется.

Сейчас работать в такси могут 30 моделей авто:

Lada Granta;

Lada Iskra;

Lada Vesta;

Lada Niva Travel;

Lada Niva Legend;

Lada Largus;

Lada Aura;

Sollers SP7;

Sollers SF1;

Evolute I-JOY;

Evolute I-SKY;

Evolute I-SPACE;

Voyah Free;

Voyah Dream;

Voyah Passion;

«Москвич 3»;

«Москвич 3е»;

«Москвич 6»;

«Москвич 8»;

«Москвич М70»;

«Москвич М90»;

UMO 5;

Lada Granta АТС 2022-01-CNG;

Haval Jolion;

Haval F7;

Haval F7x;

Tenet Т7;

Omoda C5;

«Атом»;

Jetour X70Plus.

В Калининградской области и Сибирском федеральном округе соответствующие ограничения начнут действовать с 1 марта 2028 года, на Дальнем Востоке — с 1 марта 2030 года.