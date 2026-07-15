ПВО сбила сотню украинских дронов на семью регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на среду, 15 октября сбили 93 беспилотника над семью регионами России, сообщило Минобороны РФ.

В течение ночи, в период с 20.00 мск 14 июля до 7.00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сказано в сообщении.

Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, уточнили в российском военном ведомстве.

Крым

В результате атак БПЛА на объекты электроснабжения полностью обесточены часть населенных пунктов на северо-западе и востоке Крыма, сообщила компания «Крымэнерго».

После ночной атаки полностью обесточена Керчь, сообщил в своем телеграм-канале глава города Иван Кошель. По его словам, органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания.

«Принимаются всевозможные меры для возобновления электроснабжения», — заявили в «Крымэнерго».

Воронеж

Есть пострадавшие в Воронежской области. «Минувшей ночью дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков ранения получил мужчина 1997 года рождения», — написал в «Максе» губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, повреждены три частных дома: в одном обломок повредил стену, в другом пострадали кровля и забор, в третьем — только кровля.

Ростов-на-Дону

Атака украинских беспилотников привела к небольшим разрушениям в Ростове-на-Дону. «Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Ростове-на-Дону. К сожалению, не обошлось без последствий на земле», — написал в своем телеграм-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, в Железнодорожном районе города при падении обломков БПЛА была повреждена кровля частного дома. Детонации не произошло. Никто не пострадал.