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Маркировку продуктов дополнят данными о сахаре и трансжирах

Источник:
ТАСС
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Супермаркет
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Маркировка продуктов питания дополнится сведениями о содержании сахара, соли и трансжирных кислот, следует из документа российского правительства.

Такие меры позволят исключить факторы риска неинфекционных болезней. Информация о содержании сахара, соли и трансжирных кислот появится в рамках маркировки товаров к февралю 2027 года, приводит ТАСС содержание документа.

За выполнение данной задачи будут отвечать Роспотребнадзор, Минэкономразвития, Минпромторг, а также Аналитический центр при российском кабмине.

Кроме того, в России могут расширить список продуктов, которые подлежат обязательной цифровой маркировке. Туда могут добавить детское и лечебное питание.

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Жизнь #Здоровье #Общество #Торговля
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