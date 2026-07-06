Настоящий вкус пива прописали в новом ГОСТе

Новый ГОСТ на пиво, который вступит в силу в России с 1 января 2027 года, закрепит основные требования к его вкусу, следует из документов Росстандарта.

Светлое фильтрованное пиво должно обладать чистым, сброженным солодовым вкусом с хмелевой горчинкой. Для такого пшеничного напитка допускается присутствие пряно-ароматичных тонов. Во вкусе темного фильтрованного должны быть полные солодовые тона с выраженным привкусом карамельного или жженого солода, приводит РИА Новости требование ГОСТа.

Описание четкого вкуса появилось и для нефильтрованного пива. Так, светлое на вкус должно быть сброженным солодовым с хмельной горечью, а в пшеничном допускаются пряно-ароматичные тона. Для темного нефильтрованного пива характерен солодовый вкус с тонами карамельного или жженого солода. При этом с экстрактом сусла в 15% и более могут присутствовать винные ноты.

В ГОСТе определена и высота пены для пива. Она должна быть не менее 4 сантиметров как для темного, так и для светлого. Пеностойкость напитка должна быть не менее 3 минут.

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Прописаны и требования по цвету и аромата пива. Фильтрованное должно быть прозрачным и без осадков. Что касается нефильтрованного пива, оно может быть непрозрачным или прозрачным с опалесценцией. Неизменно объединяет такие напитки то, что они должны пениться.



Не обошел вниманием ГОСТ и аромат пива. Фильтрованное должно обладать чистым, сброженным, солодовым, с хмелевым ароматом без посторонних запахов. Для нефильтрованного пива допускается дрожжевой оттенок.