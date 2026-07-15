Трамп заявил о нежелании вести переговоры с Ираном

Соединенные Штаты в настоящее время не планирует вести переговоры с Ираном, заявил на фоне американских ударов по иранской территории президент США Дональд Трамп.

«Что ж, теперь я не хочу вести переговоры», — ответил американский лидер на вопрос журналиста Fox News. «Следующая неделя станет очень плохой для них, потому что на следующей неделе дело дойдет до электростанций и мостов», — добавил Трамп.

Ранее МИД Ирана заявил, что меморандум о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном утратил силу после возобновления Соединенными Штатами морской блокады Исламской Республики.

США и Иран 17 июня подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. Свои подписи под документом поставили Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Но уже 8 июля, после серии взаимных обвинений, переросших в обмен ударами, Трамп объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует.