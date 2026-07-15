Трамп заявил о нежелании вести переговоры с Ираном

Соединенные Штаты в настоящее время не планирует вести
переговоры с Ираном, заявил на фоне американских ударов по иранской территории президент
США Дональд Трамп.
«Что ж, теперь я не хочу вести переговоры», — ответил
американский лидер на вопрос журналиста Fox News. «Следующая неделя станет
очень плохой для них, потому что на следующей неделе дело дойдет до электростанций
и мостов», — добавил Трамп.
Ранее МИД Ирана заявил, что меморандум о взаимопонимании
между Тегераном и Вашингтоном утратил силу после возобновления Соединенными
Штатами морской блокады Исламской Республики.
США и Иран 17 июня подписали временный меморандум о
взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового
раунда переговоров. Свои подписи под документом поставили Трамп и президент
Ирана Масуд Пезешкиан.
Но уже 8 июля, после серии взаимных обвинений, переросших в
обмен ударами, Трамп объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном
больше не действует.