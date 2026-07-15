НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россиянам напомнили о последнем дне для уплаты НДФЛ

Источник:
Sibnet.ru
284 0
Налоги
Фото: © Sibnet.ru

Россияне, подавшие в налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ о полученных в 2025 году доходах, обязаны до 15 июля включительно заплатить исчисленную в ней сумму налога.

Отчитываться о доходах необходимо только в тех случаях, когда возникает доход, попадающий под налогообложение, и налогоплательщик сам его рассчитывает и уплачивает НДФЛ. Такие декларации должны были быть поданы в налоговую не позднее 30 апреля, а налоги по ним необходимо заплатить не позднее 15 июля.

С 16 июля за каждый просроченный день уплаты НДФЛ будет начисляться пеня по 1/300 ставки рефинансирования Банка России, говорится в документах Федеральной налоговой службы.

Для уплаты НДФЛ можно дистанционно сформировать платежный документ и оплатить налог с помощью сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин».

Также это можно сделать в личном кабинете физлица, личном кабинете индивидуального предпринимателя, мобильном приложении «Налоги ФЛ», отделениях банков, кассах региональных подразделений МФЦ и Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Еще по теме
Монету с Ахматом Кадыровым выпустят в оборот
Какие способы оплаты поддерживает торговый эквайринг
Эксперты оценили эффект от внедрения цифрового рубля
Финансист объяснила невыгодность покупки долларов
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Nokia представила кнопочные смартфоны с ИИ
После встречи с Зеленским умер американский русофоб Линдси Грэм
Путин пригрозил Украине «зеркалом»
Рабочие из Северной Кореи оказались не по карману российскому городу
Обсуждение (0)
Картина дня
Горящее судно у берегов Одессы
Российские силы поразили три сухогруза в Одесской области
МКС
«Роскосмос» и NASA договорились о продлении работы МКС
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о нежелании вести переговоры с Ираном
Кремль
Кремль ответил на слова Мерца о гарантиях безопасности Украине
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
От депрессии до биполярки: психиатр назвал любимые «самодиагнозы»
Когда переходить на «ты» с коллегами
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
«Рука Бога» и космический гриб: 25 поразительных фото космоса
Самое обсуждаемое
37
Миронов призвал закупить для регионов мобильные НПЗ
33
После встречи с Зеленским умер американский русофоб Линдси Грэм
28
ФСБ сорвала украинский удар по российским военным аэродромам
26
Три сотни дронов атаковали 15 регионов России
21
МИД России назвал условия для диалога с НАТО