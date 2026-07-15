Россиянам напомнили о последнем дне для уплаты НДФЛ

Россияне, подавшие в налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ о полученных в 2025 году доходах, обязаны до 15 июля включительно заплатить исчисленную в ней сумму налога.

Отчитываться о доходах необходимо только в тех случаях, когда возникает доход, попадающий под налогообложение, и налогоплательщик сам его рассчитывает и уплачивает НДФЛ. Такие декларации должны были быть поданы в налоговую не позднее 30 апреля, а налоги по ним необходимо заплатить не позднее 15 июля.

С 16 июля за каждый просроченный день уплаты НДФЛ будет начисляться пеня по 1/300 ставки рефинансирования Банка России, говорится в документах Федеральной налоговой службы.

Для уплаты НДФЛ можно дистанционно сформировать платежный документ и оплатить налог с помощью сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин».



Также это можно сделать в личном кабинете физлица, личном кабинете индивидуального предпринимателя, мобильном приложении «Налоги ФЛ», отделениях банков, кассах региональных подразделений МФЦ и Едином портале государственных и муниципальных услуг.