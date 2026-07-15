Российские войска продолжают наносить удары по украинской портовой инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ, сообщило Минобороны.

«Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены еще три сухогруза на рейде порта Одесса», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Тем временем в порту Южный удары высокоточным оружием воздушного базирования пришлись по:

объектам портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов;

пяти резервуарам с ГСМ, предназначенным для обеспечения украинских боевиков.



Ранее сегодня российские операторы дронов поразили два сухогруза на переходе из порта Черноморск в порт Одесса.