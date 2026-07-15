Горящее судно у берегов Одессы
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Российские войска продолжают наносить удары по украинской портовой инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ, сообщило Минобороны.
«Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены еще три сухогруза на рейде порта Одесса», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Тем временем в порту Южный удары высокоточным оружием воздушного базирования пришлись по:
объектам портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов;
пяти резервуарам с ГСМ, предназначенным для обеспечения
украинских боевиков.
Ранее сегодня российские операторы дронов поразили два сухогруза на переходе из порта Черноморск в порт Одесса.