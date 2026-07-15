НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские силы поразили три сухогруза в Одесской области

Источник:
Sibnet.ru
478 3
Горящее судно у берегов Одессы
Горящее судно у берегов Одессы
Фото: © соцсети

Российские войска продолжают наносить удары по украинской портовой инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ, сообщило Минобороны.

«Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены еще три сухогруза на рейде порта Одесса», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Тем временем в порту Южный удары высокоточным оружием воздушного базирования пришлись по:

объектам портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов;

пяти резервуарам с ГСМ, предназначенным для обеспечения украинских боевиков.

Ранее сегодня российские операторы дронов поразили два сухогруза на переходе из порта Черноморск в порт Одесса.

Еще по теме
Россия нанесла групповой удар по объектам ВПК в Киеве
Российские силы ударили по украинским портам
Зеленский создал спецкомандование для дальнобойных ударов по России
Российские силы нанесли удар по предприятию «Самсунг-Украина»
смотреть все
Оборона #Армия #Конфликты
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Nokia представила кнопочные смартфоны с ИИ
После встречи с Зеленским умер американский русофоб Линдси Грэм
Путин пригрозил Украине «зеркалом»
Рабочие из Северной Кореи оказались не по карману российскому городу
Обсуждение (3)
Картина дня
Горящее судно у берегов Одессы
Российские силы поразили три сухогруза в Одесской области
МКС
«Роскосмос» и NASA договорились о продлении работы МКС
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о нежелании вести переговоры с Ираном
Кремль
Кремль ответил на слова Мерца о гарантиях безопасности Украине
Мультимедиа
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
«Рука Бога» и космический гриб: 25 поразительных фото космоса
Самое обсуждаемое
37
Миронов призвал закупить для регионов мобильные НПЗ
33
После встречи с Зеленским умер американский русофоб Линдси Грэм
28
ФСБ сорвала украинский удар по российским военным аэродромам
26
Три сотни дронов атаковали 15 регионов России
21
МИД России назвал условия для диалога с НАТО