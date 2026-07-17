Почему лучше пить теплую воду

Утром натощак надо выпивать не менее пол-литра воды. Вода должна быть теплой, чтобы эффективно запустились обменные процессы, посоветовала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

Когда человек спит, тело испаряет много жидкости и утром он просыпается в состоянии недостатка воды. В этот момент сердцу надо перекачивать очень густую кровь. Отсюда нагрузка на сердце, сосуды и риски различных осложнений. Вода снизит эта нагрузку.

Но вода должна быть теплой (37–45 градусов). Теплая жидкость гораздо лучше усваивается организмом, поскольку соответствует внутренней температуре тела. В отличие от холодной, теплая вода ускоряет метаболизм, расслабляет мышцы желудочно-кишечного тракта и улучшает желчеотток.



Холодную пить не следует, поскольку весь желудочно-кишечный тракт — это мышца и соединительная ткань, которые очень сильно реагируют на температуру, происходит спазм сосудов или спазм желчных протоков.

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При попадании холодной жидкости пилорический сфинктер (клапан между желудком и кишечником) рефлекторно сжимается. Вода блокируется в желудке до тех пор не сравняется с температурой тела.



При употреблении теплой воды организму не нужно тратить время на ее нагрев. Она не задерживается в желудке, сразу попадает в кишечник и уже через 3–5 минут начинает активно усваиваться организмом.

И что еще важно, если человек пьет теплую воду, происходит достаточное излитие желчи в кишечник, где она оказывает антимикробное и антипаразитарное действие, заключила врач.