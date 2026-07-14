НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия нанесла групповой удар по объектам ВПК в Киеве

Источник:
Sibnet.ru
313 3
Пожар
Фото: State Emergency Service of Ukraine / CC BY 4.0

Российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности Киева, сообщило Минобороны России.

В городе Киеве поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении.

Также, по данным российского военного ведомства, были поражены объекты портовой инфраструктуры в порту Южный Одесской области, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ.

Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования и беспилотниками.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Еще по теме
Российские силы ударили по украинским портам
Зеленский создал спецкомандование для дальнобойных ударов по России
Российские силы нанесли удар по предприятию «Самсунг-Украина»
ПВО сбила 430 летевших на Москву беспилотников
смотреть все
Оборона #Армия #Конфликты
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Nokia представила кнопочные смартфоны с ИИ
Кремль осмыслит слова Трампа о закрытии неба над Украиной
После встречи с Зеленским умер американский русофоб Линдси Грэм
Президент Чехии дал два месяца на переговоры с Россией
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
«Рука Бога» и космический гриб: 25 поразительных фото космоса
Топ комментариев

mosquito__2010

бывает.западным партнёрам стоило бы почаще посещать своего подопечного.виктории нуланд тоже не помешало...

Captain Nemo

Про таких всегда говорили " Смотрит в книгу, видит фигу "

alexxshadow

Вовремя откинулся старая вражина Линдси.

pepelmetal

Интересно, наукраине в честь люськи уже назвали улицу?