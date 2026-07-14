Россия нанесла групповой удар по объектам ВПК в Киеве

Российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности Киева, сообщило Минобороны России.
В городе Киеве поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении.
Также, по данным российского военного ведомства, были поражены объекты портовой инфраструктуры в порту Южный Одесской области, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ.
Удары наносились высокоточным оружием большой дальности
воздушного и наземного базирования и беспилотниками.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.