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Омичей оштрафуют за съемку атаки беспилотников на НПЗ

Источник:
Sibnet.ru
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омский НПЗ
Фото: Gennady Golubev / CC BY-SA 4.0

Жителей Омска привлекли к административной ответственности за публикацию кадров атаки беспилотников на омский НПЗ, сообщила пресс-служба регионального главка УФСБ.

Несмотря на действующий в регионе запрет на распространение фото и видео о подобных инцидентах, некоторые очевидцы атаки БПЛА на Омский НПЗ разместили соответствующие записи в интернете.

Личность нарушителей была оперативно установлена. ФСБ уточнила, что данные видеокадры могли быть использованы украинскими организациями для наведения и корректировки следующих ударов беспилотниками.

Конкретную сумму штрафа по каждому случаю суд установит в ближайшее время, максимальная составляет 30 тысяч рублей. Спецслужба также напомнила, что подобные действия могут квалифицироваться как госизмена, что грозит лишением свободы на срок до 20 лет.

Украинские дроны атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод 6 июля. Антитеррористическая комиссия Омской области ранее запретила распространение любых материалов, касающихся применения дронов и их последствий на территории региона.

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Maniac.

Ох эти чиновнки... А сам почему в выходные не работаешь? - КПД слабый?

andrei703333

Просто идиоты во власти, хотят чтобы корейцы за копейки работали и показывали высокий КПД... Да за эти...

mosquito__2010

бывает.западным партнёрам стоило бы почаще посещать своего подопечного.виктории нуланд тоже не помешало...

Captain Nemo

Про таких всегда говорили " Смотрит в книгу, видит фигу "