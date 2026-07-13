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Очереди на АЗС назвали уважительной причиной опоздания на работу

Источник:
«Российская газета»
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АЗС Газпромнефть в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Очереди на заправках можно считать уважительной причиной для опоздания, заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев.

Ситуация, когда сотрудник не может вовремя приехать на работу из-за многочасового ожидания на АЗС, относится к форс-мажорным обстоятельствам, отметил Черногаев в комментарии «Российской газете».

Единственное, что требуется от самого сотрудника, — оперативно предупредить начальство о задержке, уточнил он. В таких ситуациях финансовое наказание недопустимо, поскольку опоздание происходит не по вине сотрудника, а из-за объективных внешних причин.

Если же руководство занимает иную позицию и возникает спор, Черногаев советует обращаться в профсоюз — там помогут отстоять права работника.

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Топ комментариев

Maniac.

Ох эти чиновнки... А сам почему в выходные не работаешь? - КПД слабый?

andrei703333

Просто идиоты во власти, хотят чтобы корейцы за копейки работали и показывали высокий КПД... Да за эти...

mosquito__2010

бывает.западным партнёрам стоило бы почаще посещать своего подопечного.виктории нуланд тоже не помешало...

Captain Nemo

Про таких всегда говорили " Смотрит в книгу, видит фигу "