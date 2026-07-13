Очереди на АЗС назвали уважительной причиной опоздания на работу

Очереди на заправках можно считать уважительной причиной для опоздания, заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев.

Ситуация, когда сотрудник не может вовремя приехать на работу из-за многочасового ожидания на АЗС, относится к форс-мажорным обстоятельствам, отметил Черногаев в комментарии «Российской газете».

Единственное, что требуется от самого сотрудника, — оперативно предупредить начальство о задержке, уточнил он. В таких ситуациях финансовое наказание недопустимо, поскольку опоздание происходит не по вине сотрудника, а из-за объективных внешних причин.

Если же руководство занимает иную позицию и возникает спор, Черногаев советует обращаться в профсоюз — там помогут отстоять права работника.