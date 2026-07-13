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Военные США обвинили командование в жертвах от удара БПЛА Ирана

Источник:
Washington Post
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Армия США
Фото: The White House / United States Government Work

Американские военные, выжившие после удара иранского беспилотника по американскому объекту в Кувейте, обвинили командование в игнорировании их безопасности, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

Речь идет об иранском ударе по оперативному центру в порту Эш-Шуайба, произошедшем 1 марта. По информации СМИ, тогда погибли шесть американских военных, еще 20 были ранены.

«Они возмущены тем, что генералы направили туда войска, несмотря на внутренние оценки, которые рекомендовали воздержаться от этого шага отчасти из-за отсутствия адекватной защиты объекта от беспилотных летательных аппаратов», — приводит издание слова опрошенных солдат.

По утверждению двух источников издания, на базе не работала система оповещения в случае угрозы, а расположенные поблизости системы противовоздушной обороны могли перехватили только небольшие БПЛА в порту и вблизи него, но не справились с беспилотником «Шахед».

И это несмотря на то, что разведка предоставила американским генералам информацию о том, что Эш-Шуайба находится в иранском списке целей, рассказали источники. 

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