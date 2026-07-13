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Россиянам рекомендовали взвешивать риски перед выездом за рубеж

Источник:
РИА Новости
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Аэропорт
Фото: Rakoon / CC0

Россиянам при планировании поездок за рубеж следует взвешивать риски и не рассчитывать на прежний уровень безопасности в недружественных странах, заявили в российском посольстве во Франции.

«Каждый российский гражданин, который выезжает за рубеж, особенно в недружественные страны, должен взвешивать все риски», — сказали РИА Новости в посольстве.

По словам дипломатов, речь идет не только о вопросах личной безопасности, но и о правовых, политических и консульских аспектах пребывания за рубежом.

В посольстве отметили, что в текущей международной обстановке «рассчитывать на то, что привычный уровень безопасности и комфорта сохранится в любой ситуации, было бы опрометчиво».

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Топ комментариев

Maniac.

Ох эти чиновнки... А сам почему в выходные не работаешь? - КПД слабый?

andrei703333

Просто идиоты во власти, хотят чтобы корейцы за копейки работали и показывали высокий КПД... Да за эти...

mosquito__2010

бывает.западным партнёрам стоило бы почаще посещать своего подопечного.виктории нуланд тоже не помешало...

funkit

Смотрю ты прям всё знаешь? С ЦРУшниками на связи поди??🤣