ВСУ выпустили по Москве около 300 беспилотников

Вооруженные силы Украины выпустили в сторону Московского региона около 300 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В течение последних суток в сторону Московского региона летело около 300 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 45 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Минобороны отчиталось, что за сутки средства ПВО сбили 585 беспилотников и 11 управляемых авиационных бомб.



Об уничтожении первых дронов на подлете к столице стало известно около шести утра. Вводились ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский.