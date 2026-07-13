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ВСУ выпустили по Москве около 300 беспилотников

Источник:
Sibnet.ru
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ПВО
Фото: © Минобороны России

Вооруженные силы Украины выпустили в сторону Московского региона около 300 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В течение последних суток в сторону Московского региона летело около 300 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 45 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Минобороны отчиталось, что за сутки средства ПВО сбили 585 беспилотников и 11 управляемых авиационных бомб.

Об уничтожении первых дронов на подлете к столице стало известно около шести утра. Вводились ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский.

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Оборона #Конфликты #Происшествия
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