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Финансист посоветовала не спешить с покупкой долларов

Источник:
Sibnet.ru
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Доллары
Фото: © Sibnet.ru

Покупка долларов на фоне ослабления рубля не всегда оправдана и с конвертацией средств спешит не стоит, рассказала завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

При текущей ключевой ставке 14,25% рублевые депозиты приносят около 13,5% годовых. Чтобы покупка доллара оказалась выгодной, рост курса за год должен превысить доходность рублевого вклада на сопоставимый срок, а также покрыть издержки конвертации, приводит «Прайм» слова эксперта.

«Любое позитивное отклонение — неожиданный рост нефтяных котировок, смягчение риторики ЦБ или улучшение платежного баланса — способно вызвать коррекцию рубля в сторону укрепления, и тогда покупка доллара приведет к прямым убыткам при последующей конвертации, — пояснила Фрумина.

Покупка долларов оправдана лишь для краткосрочных целей — зарубежных поездок или оплаты импортных контрактов. Для долгосрочных сбережений текущие условия неблагоприятны, заключила финансист.

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