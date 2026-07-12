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Очередь на АЗС сочли уважительной причиной опоздания на работу

Источник:
ТАСС
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АЗС
Фото: © Sibnet.ru

Длинные очереди на заправках могут стать уважительной причиной опоздания на работу, так как это форс-мажорные обстоятельства, сообщил департамент коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

«Многокилометровые очереди на заправки, отмененные рейсы общественного транспорта и другие форс-мажоры не редкость в наше неспокойное время», — сказали ТАСС в ФНПР.

Там отметили, что уважительными причинами чаще всего признаются (на основе анализа судебной практики): срочное обращение к врачу, экстренные и форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, выполнение государственных или общественных обязанностей.

В департаменте отметили, что важно быстрее уведомить об опоздании, указав причину. Руководитель может потребовать документы, которые подтверждают причины опоздания.

В случае претензий со стороны руководства, в ФНПР рекомендуют обратиться в профсоюзную организацию, предъявить собранные документы и факты о форс-мажоре, который стал причиной опоздания.

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