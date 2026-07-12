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МИД России назвал условия для диалога с НАТО

Источник:
РИА Новости
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Здание МИД России
Фото: Maksym Kozlenko / CC BY-SA 3.0

Россия открыта к диалогу с НАТО при условии соблюдения принципа неделимости безопасности, директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

«Мы же неоднократно заявляли, что не собираемся нападать на союзников по НАТО и открыты к диалогу — при том условии, что он будет строиться на основе учета наших интересов и основополагающих принципов обеспечения международной безопасности, важнейший из которых — неделимость безопасности», — сказал РИА Новости Владислав Масленников.

По словам дипломата, западный альянс по своей сути заточен на конфронтацию и реализацию своих интересов силовым путем. Масленников также выразил сомнение, что этот блок готов к сотрудничеству ради укрепления безопасности и стабильности

«На самом деле НАТО не может существовать без внешнего врага, поэтому постоянно находится в поиске его», — заключил собеседник агентства.

Принцип неделимости безопасности — это базовый концепт в международных отношениях, гласящий, что безопасность каждого государства неразрывно связана с безопасностью всех остальных.

Ключевое правило принципа — ни одна страна не должна укреплять свою безопасность за счет ущемления или создания угроз для безопасности других государств.

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