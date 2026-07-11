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Самка леопарда в Приморье стала первой официальной прабабушкой

Источник:
Sibnet.ru
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Леопард-прабабушка Грация
Леопард-прабабушка Грация
Фото: © ФГБУ «Земля леопарда»

Первую в истории прабабушку-леопарда зарегистрировали в Приморье, сообщил нацпарк «Земля леопарда».

Самка дальневосточного леопарда Leo 23F по имени Грация стала первой с известным науке правнуком. Грация — мать-героиня, она подарила жизнь десяти пятнистым хищникам из пяти выводков, стабильно принося потомство раз в два года. За всю историю научных наблюдений этого подвида в дикой природе случай подобной плодовитости стал рекордным.

Ученые систематизировали данные о родственных связях, благодаря чему стало известно, что Грация стала прабабушкой: ее внучка – Leo 280F – родила котенка.

Правнук леопарда Грации
Правнук леопарда Грации
Фото: © ФГБУ «Земля леопарда»

Как минимум семь взрослых котят Грации расселились на территории национального парка, один освоился в Китае, восстанавливая когда-то исчезнувшую из Поднебесной популяцию редкого хищника.

Дальневосточный леопард – одна из редчайших кошек планеты. Это самый мирный и самый северный подвид леопарда. Еще 100 лет назад эти хищники заселяли весь Корейский полуостров и северо-восток Китая. Однако в XX веке охота на зверя и пожары в его ареале привели к катастрофическим последствиям. Дальневосточный леопард оказался на грани вымирания.

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