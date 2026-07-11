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Седьмой регион ввел продажу топлива по номерам

Источник:
Sibnet.ru
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АЗС, заправка
Фото: © Sibnet.ru

Кировская область ввела отпуск топлива по четным и нечетным номерам автомобилей с 11 июля, сообщила пресс-служба правительства региона. Это седьмой регион России с такой мерой.

В нечетные даты бензин получат машины с номерами, начинающимися на 1, 3, 5, 7, 9, в четные – на 0, 2, 4, 6, 8. При себе нужно иметь свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).

Поводом стали большие очереди на заправках: по данным транзакций, почти половина кировских водителей покупает всего 1–10 литров, чтобы долить бак, именно это создает скопление машин.

Зафиксировано, что некоторые заправляются по несколько раз подряд, не отъезжая от колонки, а также сливают бензин в канистры, обходя установленные лимиты — 20-30 литров в зависимости от сети, отпуск в канистры запрещен.

Графики продажи топлива по номерам машин уже ввели в Псковской, Астраханской, Липецкой, Орловской и Нижегородской областях, а также в Мордовии.

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