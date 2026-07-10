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Как сохранить сбережения при падающем рубле

Источник:
«Прайм»
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Деньги
Фото: © Sibnet.ru

Методы сохранения личных средств существуют и при снижении курса рубля, рассказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

«Оптимальной стратегией остается диверсификация: распределение средств между инструментами с разной степенью риска и разной реакцией на рыночные колебания», — приводит «Прайм» слова Астафьева.

Он уточнил, что определенную долю накоплений целесообразно разместить на депозитах или накопительных счетах в рублях, поскольку при высокой волатильности процентные ставки обычно увеличиваются, покрывая инфляционные потери.

Для минимизации валютных рисков эксперт советует сформировать мультивалютный портфель из нескольких валют. Кроме того, инвесторам рекомендуется обратить внимание на облигации и драгоценные металлы.

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