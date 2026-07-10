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Неразорвавшийся снаряд нашли в Омске после атаки дронов

Источник:
Sibnet.ru
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Беспилотник, дрон
Фото: © создано с помощью Stable Diffusion

Неразорвавшийся снаряд обнаружили в районе северного промышленного узла Омска «после событий 6 июля», сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«Специалисты приступают к его ликвидации. Опасности для жителей нет. Ситуация под контролем», — написал Хоценко в телеграм-канале.

Украинские беспилотники 6 июля атаковали Омскую область. ПВО Минобороны России уничтожили большую часть летевших дронов, но несколько достигли нефтеперерабатывающего завода.

На фоне атаки впервые останавливал работу аэропорт Омска. В соседней Новосибирской области впервые вводили режим беспилотной опасности.

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ЧП #Происшествия
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