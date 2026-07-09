НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Потребление алкоголя в России обновило минимум за 30 лет

Источник:
РИА Новости
241 1
Водка
Фото: © Sibnet.ru

Потребление алкоголя в России в июне упало до нового минимума с 1997-1998 годов, следует из данных статистики.

Россияне с начала года сократили употребление спиртного на 0,44 литра - до 7,62 литра на душу населения за последние 12 месяцев. Настолько низкое потребление до этого было в 1997-1998 годах — тогда два года оно держалось на уровне 7,6 литра в расчете на одного человека, приводит статистику РИА Новости.

В открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только официальные продажи спиртного. При этом в 1990-х годах, по данным научных исследований, значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор, который в отдельные годы занимал около двух третей в продажах.

Меньше всего алкоголя выпивают на Северном Кавказе: в Чечне его потребление составило лишь 0,02 литра на человека за последние 12 месяцев, в Ингушетии — 0,62 литра, в Дагестане — 0,9 литра, в Кабардино-Балкарии — 2,09 литра, в Карачаево-Черкесии — 2,69 литра.

Житель Москвы в среднем потреблял 4,6 литра алкоголя, а Санкт-Петербурга — 5,96 литра. В Новосибирской области за год было выпито 7,7 литра на человека, в Татарстане — 9,47 литра, а в Свердловской области — 9,98 литра.

Еще по теме
Стоматологов обяжут делать анестезию при болезненных процедурах
Психиатр о том, какие надуманные диагнозы больше нравятся людям
«Роскачество» предупредило о риске покупки разрезанных арбузов
Минздрав сообщил об остром дефиците врачей и медсестер
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Фейковое приложение «ГдеБЕНЗ» появилось в App Store
«ГдеБЕНЗ» сообщил о мощных атаках на сервис
Дроны долетели до Омского НПЗ
«ГдеБЕНЗ» снова столкнулся с проблемами
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
«Рука Бога» и космический гриб: 25 поразительных фото космоса
Топ комментариев

Tanatholog

Да и мы, вроде как, на страны НАТО не нападали.Тем временем, НАТО тихой сапой обложило нас со всех сторон...

Uynachalnica

А там и свои Терешковы есть в парламенте, наверняка. Предложат свое, после первого срока...

_ASUS__

высказывать своё мнение противиться и спорить по уже достигнутым ранее договоренностям называется недоговороспособностью...

kostyl

Ситаяция носит парадоксальный характер, вы где-нибудь видели, чтобы стороны конфликта воевали друг с...