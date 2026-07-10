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Угрозы присяжным и судьям обернутся большими сроками

Источник:
Sibnet.ru
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Суд
Фото: © Следственный комитет РФ

Госдума рассмотрит разработанный Минюстом законопроект, усиливающий ответственность за угрозы в отношении присяжных заседателей, а также других участников суда и следствия.

Законопроект «призван повысить уровень правовой защищенности присяжных заседателей и других лиц, участвующих в отправлении правосудия и производстве предварительного расследования», говорится в пояснительной записке.

Речь идет об увеличении до пяти лет лишения свободы максимальное наказание за угрозы в адрес присяжного заседателя, судьи или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, а равно их близких в связи с рассмотрением дел в суде. Действующая статья предусматривает до трех лет лишения свободы.

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Такую же верхнюю планку наказания предлагается установить за угрозы в отношении других участников правосудия (прокуроров, следователей, дознавателей, защитников, экспертов, специалистов, судебных приставов). Действующая статья предусматривает до двух лет лишения свободы.

Также предлагается поднять размер штрафов, как альтернативы лишению свободы, за угрозы присяжным, судьям или их близким, установив их в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей (сейчас — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей), за угрозы другим участникам правосудия — до 1 миллиона рублей (сейчас — до 200 тысяч рублей).

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