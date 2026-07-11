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Какой алкоголь можно пить в жару

Источник:
Sibnet.ru
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Какой алкоголь освежает и наиболее безопасный в жару? Почему спиртное летним днем нужно запивать водой? Ответили эксперты «Роскачества».
Фото: © Magnific.com/

«Алкоголь является диуретиком — он усиливает выведение жидкости из организма, что в условиях высокой температуры ускоряет обезвоживание», — отметила эксперт «Роскачества», доктор медицинских наук Марият Мухина.

Именно поэтому, по ее словам, вопрос «что пить в жару» из алкоголя — это вопрос не вкуса, а безопасности.

В знойную погоду важно учитывать три параметра: крепость, объем порции и температуру подачи. Лучшие алкогольные напитки для жары:

  • Сухие белые и розовые вина. Крепость — 10–12%. Охлаждать до температуры 8–12 градусов;

  • Игристое вино (брют и экстра-брют). Пузырьки создают ощущение свежести. Крепость — 11–13%. Охлаждать до температуры — 7–10 градусов;

  • Сухой сидр. Натуральные яблочные или грушевые отлично освежают. Крепость — 4–6%. Охлаждать до температуры — 7–12 градусов;

  • Светлое пиво. Легкие лагеры, пилснеры или хеллесы. Крепость — 4–6%. Охлаждать до температуры — 2–7 градусов.

Правила безопасности

На один бокал алкоголя во избежание обезвоживания обязательно выпивать один стакан чистой воды.

Нельзя употреблять алкоголь под прямыми солнечными лучами. Он ускоряет перегрев тела и провоцирует тепловой удар. Не стоит пить перед купанием: спиртное нарушает координацию, равновесие и оценку расстояний — это смертельно опасно в воде.

Для женщин стандартная суточная порция в жару — один бокал вина или 0,33 литра пива/сидра, для мужчин — до двух порций. При этом минимум два дня в неделю должны быть полностью «трезвыми».

Тема: Человек и еда
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Жизнь #Еда #Здоровье
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Топ комментариев

Uynachalnica

Самыя бедные! А как же СВО? Постройте 5 армат, и отправьте Краматорск захватывать!

DEMON01

А как же в одной лодке и затянуть пояса.

kaisik

Я уже запереживал инфляция и цены из за топливо в верх полетят. Что бы голова не болела как же теперь...

-Керя-

К правительству лететь надо! Правительство на другой планете живёт, родной !!!