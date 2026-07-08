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Манул Тимофей рассмотрит трех претенденток на «лапу и сердце»

Источник:
Sibnet.ru
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Манул Тимофей
Фото: © Московский зоопарк

Три претендентки появились на создание пары с манулом Тимофеем из Московского зоопарка, которому уже некоторое время ищут невесту, сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова.

«Несмотря на то, что мы получили три варианта на создание пары, нужно сначала пройти большую дорогу: проверить генетику — болеют они или не болеют, здоровы и готовы ли составить пару Тимофею», — сказала Акулова.

По словам директора, после подбора пары, к сожалению, нет гарантии, что Тимофей и данная леди будут счастливы.

Если все сложится удачно, пару поселят в отдельном вольере, чтобы животные смогли спокойно привыкнуть друг к другу. За ними установят видеонаблюдение. 

Поиски пары для манулов осложняются тем, что большинство кошек, содержащихся в зоопарках, состоят в близком родстве, и это ограничивает возможности формирования новых семей.

Манул Тимофей родился в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило в 2020 году. Спустя год он переехал в столицу, где стал всеобщим любимцем.

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