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Почему так приятно потягиваться по утрам

Источник:
Sibnet.ru
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Девушка потягивается в постели
Фото: © Magnific.com/

Потягивание после сна (пандикуляция) приятно потому, что стимулирует выброс гормона удовольствия дофамина и быстро переключает организм из режима сна в режим активности.

После сна, во время которого тело почти неподвижно, мышцы требуют разминки. Потягивание «раскрывает» спящие капилляры, усиливает приток кислорода к тканям и улучшает питание затекших участков тела.

При потягивании мышцы сначала мягко сокращаются, а затем глубоко расслабляются. Это снимает скованность в суставах и позвоночнике, объяснила порталу «Доктор Питер» врач-терапевт Ольга Бакшутова.

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Сигналы от пробудившихся мышц поступают в гипоталамус. Мозг понимает, что тело проснулось, и запускает «рабочий» режим.

При этом организм получает «награду» от мозга. Активируется гипоталамус и выбрасывается дофамин — гормон, который стимулирует центры удовольствия и мягко пробуждает нервную систему.

Этот механизм заложен природой у большинства млекопитающих: именно поэтому кошки и собаки всегда сладко вытягивают лапы после сна.

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Жизнь #Интересно #Здоровье
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