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Страны НАТО не захотели огорчать Трампа выступлением Зеленского

Источник:
The Telegraph
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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

резидент Украины Владимир Зеленский не будет выступать на саммите НАТО, который пройдет 7 и 8 июля в Анкаре, так как его речь может не понравиться американскому лидеру Дональду Трампу, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

«Неприятным для Зеленского стало известие том, что он не будет участвовать в основной программе саммита и, в отличие от предыдущих лет, не выступит с яркой речью перед лидерами стран НАТО», — рассказал один из источников.

По его словам, в альянсе решили не привлекать внимание к Зеленскому и украинскому вопросу, «опасаясь огорчить Трампа».

Издание предположило, что украинский лидер обратится к западным коллегам за финансовой помощью, так как Киеву «катастрофически не хватает денег» для продолжения военного конфликта с Россией и поддержки экономики страны.

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