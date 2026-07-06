резидент Украины Владимир Зеленский не будет выступать на саммите НАТО, который пройдет 7 и 8 июля в Анкаре, так как его речь может не понравиться американскому лидеру Дональду Трампу, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

«Неприятным для Зеленского стало известие том, что он не будет участвовать в основной программе саммита и, в отличие от предыдущих лет, не выступит с яркой речью перед лидерами стран НАТО», — рассказал один из источников.

По его словам, в альянсе решили не привлекать внимание к Зеленскому и украинскому вопросу, «опасаясь огорчить Трампа».

Издание предположило, что украинский лидер обратится к западным коллегам за финансовой помощью, так как Киеву «катастрофически не хватает денег» для продолжения военного конфликта с Россией и поддержки экономики страны.