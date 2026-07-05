Трамп заявил о превращении Европы с страну третьего мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа превращается в страну третьего мира из-за приема мигрантов и этот процесс стремителен.

«Европа понимает, что, принимая преступников из стран третьего мира, вы сами становитесь страной третьего мира», – написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

По его словам, процесс идет «быстро, в мгновение ока». Трамп также заключил, что его избрали на пост президента США «как раз вовремя».

Трамп неоднократно критиковал европейские власти за миграционную политику. Он заявлял, что Европа «разваливается» под давлением миграционного кризиса, приводя в пример Париж, Лондон и Стокгольм, которые стали менее безопасными.

В сентябре 2025 г., выступая на 80-й сессии Генассамблеи ООН, он также говорил, что Европа из-за мигрантов «катится в ад».