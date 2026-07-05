Россия готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих в Константиновке, заявило Минобороны РФ.

Ранее Россия заявила о взятии Константиновки. Российская сторона готова «провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих в данном населенном пункте», сказано в сообщении.

«В этих целях предлагается с 12.00 мск до 18.00 мск 6 июля 2026 года украинской стороне прекратить обстрел города Константиновка», — говорится в заявлении российского военного ведомства.

По словам президента России Владимир Путина, освобождение Константиновки имеет важное стратегическое значение.

Оно открывает прямую дорогу для дальнейшего продвижения к Краматорску и Славянску, другим укрепрайонам на Донбассе, «является, безусловно, ключом к освобождению всей территории Донецкой народной республики», сказал российский лидер.