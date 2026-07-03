НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский корвет отогнал от танкера корабль береговой охраны ФРГ

Источник:
Iltalehti
551 2
Российский корвет «Сообразительный» проекта 20380
Российский корвет «Сообразительный» проекта 20380
Фото: © Минобороны России

Российский корвет «Сообразительный» проекта 20380 отогнал немецкий корабль береговой охраны от танкера Kira K при проходе через пролив Фемарн-Бельт на Балтике, пишет издание Iltalehti со ссылкой на источники.

Корвет ВМФ России сопровождал танкер «теневого флота» Kira K под флагом Панамы, когда к нему попыталось приблизиться корабль береговой охраны ФРГ Bayreuth.

«Сообразительный» подошел на высокой скорости и передал по рации предупреждение на английском языке не приближаться к сопровождаемому танкеру.

По словам наблюдавшего за инцидентом исследователя международной организации Greenpeace (деятельность организации признана нежелательной в России) Майка Мараренса, корвет «Сообразительный» объявил по радио: «Говорит русский военный корабль 531. Держитесь подальше от Kira K».

После этого немецкий патрульный корабль не стал продолжать сближение и вскоре изменил курс, а российский корвет продолжил сопровождать танкер.

За инцидентом наблюдали активисты Greenpeace, включая украинских,   депутаты Бундестага, Европейского парламента и журналисты.

Инцидент произошел утром 30 июня в проливе Фемарн-Бельт, расположенном между немецким островом Фемарн и датским островом Лолланн.

Еще по теме
Кличко назвал удар по Киеву самым сильным с начала СВО
Польша передумала передавать Украине истребители МиГ-29
Украина предложила России ограничить зону боевых действий
США и Иран обменялись ударами
смотреть все
Оборона #Военная политика #Армия
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Производитель дронов для ВСУ купил киевскую квартиру Артемия Лебедева
Видео с грубо нарушающим ПДД Адамом Кадыровым появилось в Сети
Новую серию «Дома Дракона» рекордно оценили
Украина предложила России ограничить зону боевых действий
Обсуждение (2)
Картина дня
Скорая помощь
Пять человек погибли при ударе дрона ВСУ по рынку в Токмаке
Здание МИД России
МИД России указал на абсурдное требование Украины
АЗС в Новосибирске
Выпуск топлива «Евро-3» разрешили до конца года
Российский корвет «Сообразительный» проекта 20380
Российский корвет отогнал от танкера корабль береговой охраны ФРГ
Мультимедиа
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
«Рука Бога» и космический гриб: 25 поразительных фото космоса
Самое обсуждаемое
30
Украина предложила России ограничить зону боевых действий
29
МИД предупредил Финляндию о последствиях появления ядерного оружия
23
Большинство украинцев выступило за переговоры с Россией
21
Путин пообещал вернуть бензин на заправки
21
Стало известно о планах властей снизить стандарты топлива до «Евро-2»