Российский корвет отогнал от танкера корабль береговой охраны ФРГ

Российский корвет «Сообразительный» проекта 20380 отогнал немецкий корабль береговой охраны от танкера Kira K при проходе через пролив Фемарн-Бельт на Балтике, пишет издание Iltalehti со ссылкой на источники.

Корвет ВМФ России сопровождал танкер «теневого флота» Kira K под флагом Панамы, когда к нему попыталось приблизиться корабль береговой охраны ФРГ Bayreuth.

«Сообразительный» подошел на высокой скорости и передал по рации предупреждение на английском языке не приближаться к сопровождаемому танкеру.

По словам наблюдавшего за инцидентом исследователя международной организации Greenpeace (деятельность организации признана нежелательной в России) Майка Мараренса, корвет «Сообразительный» объявил по радио: «Говорит русский военный корабль 531. Держитесь подальше от Kira K».

После этого немецкий патрульный корабль не стал продолжать сближение и вскоре изменил курс, а российский корвет продолжил сопровождать танкер.

За инцидентом наблюдали активисты Greenpeace, включая украинских, депутаты Бундестага, Европейского парламента и журналисты.

Инцидент произошел утром 30 июня в проливе Фемарн-Бельт, расположенном между немецким островом Фемарн и датским островом Лолланн.