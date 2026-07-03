МИД России указал на абсурдное требование Украины

Требование министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги к России сесть за стол переговоров абсурдно, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

Ранее Сибига на своей странице в X призвал Москву «отреагировать на серьезные предложения Украины и сесть за стол переговоров». Он «озвучил через СМИ откровенно абсурдное требование к России сесть за стол переговоров», сказал РИА Новости Галузин.

«Парадокс в том, что до сих пор остается в силе утвержденное Владимиром Зеленским еще в октябре 2022 года решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете любых переговоров с руководством России», — отметил замглавы МИД России.

Он также напомнил, что в прошлом году были прямые контакты между сторонами, а Сибига «в конце прошлого года объявил об одностороннем выходе Киева из этого процесса».

Власти России заявляют об открытости к переговорам с Украиной и Европой. Президент Владимир Путин назвал договоренности, достигнутые между Россией и Украиной на переговорах в Стамбуле, основой для дальнейшего диалога.



Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил о готовности к личной встрече с Путиным на Ближнем Востоке, в Европе или США.