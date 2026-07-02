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Четыре лесных котенка родились в Новосибирском зоопарке. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Пополнение произошло в семье лесных котов в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило: родились три девочки и мальчик, сообщила пресс-служба учреждения.

Котята очень активные, но настороженные — реагируют на новые звуки и замечают каждое движение. Они очень любят лазать по деревьям, корягам и камням, нежиться на солнце и уже активно исследуют вольер.

Малыши появились в заботливой семье. У самца очень спокойный нрав, и он нежно относится к самке, поэтому его не стали отселять при рождении детенышей. Он активно участвует в воспитании, присматривает за котятами, играет с ними и помогает самке.

В Новосибирском зоопарке лесные коты содержатся с 1981 года. В природе эти кошачьи обитает в Европе, на Ближнем Востоке, в Средней и Центральной Азии, в Африке.

Лесные коты отличаются высокой скоростью и маневренностью, однако в охоте предпочитают не преследование, а выжидание в засаде. Этому способствует их маскировочная окраска. Мелкую добычу лесной кот атакует спереди, а более крупную — сзади.

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Топ комментариев

Wolf Hound

На мнение народа украины всей раде чхать.

pepelmetal

У батьки орешник как раз есть в ядерном исполнении)

pepelmetal

При кондитере стало не сладко, при комике не смешно, боюсь представить что будет с тарасами при этом

physx

Чудная страна, что тут скажешь😆