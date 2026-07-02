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Дроны атаковали российское посольство в Швеции

Источник:
Sibnet.ru
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Российское посольство в Швеции
Российское посольство в Швеции
Фото: © МИД России

Российское посольство в Швеции в ночь на четверг, 2 июля подверглось нападению беспилотников, сообщила пресс-служба дипломатической миссии.

«Один квадрокоптер сбросил <...> контейнер с красной краской. Второй дрон, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал <...> в непосредственной близости от здания», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале посольства.

Дипломаты назвали эту атаку не просто провокацией, а попыткой запугивания. Они возложили ответственность за случившееся и возможные последствия на шведскую сторону.

«Примечательно, что подобные инциденты приобрели в Стокгольме систематический характер. <...> На деле правоохранительные органы <...> лишь формально фиксируют атаки. К каким-либо результатам расследование <...> так и не привело», — отметили в посольстве.

С мая 2024-го российские загранучреждения в Швеции подверглись порядка 20 атакам. Предыдущее нападение с использованием дронов произошло в ноябре прошлого года. Тогда злоумышленники сбросили краску на торговое представительство.

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