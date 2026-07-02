Россияне залезли на Эмпайр-стейт-билдинг ради помолвки. ВИДЕО

Российские руферы Анжела Николау и Иван Бееркус поднялась на Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, развернула там плакат с надписью о силе любви, а мужчина сделал девушке предложение руки и сердца.

Николау и Бееркус поцеловались на высоте почти 450 метров, а затем мужчина достал из рюкзака обручальное кольцо и сделал девушке предложение.

На развернутом руферами плакате — «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир знает, что такое мир». Это измененная версия цитаты, которую произнес британский политик XIX века Уильям Гладстон, пишет New York Post.

Вскоре пару задержали, экстремалов обвинили в краже со взломом, создании угрозы жизни и здоровью, умышленном повреждении имущества, нарушении местного законодательства, хранении инструментов для взлома, незаконном вмешательстве в чужие дела, незаконном проникновении на чужую территорию и нарушении общественного порядка, сообщила Fox News Digitalполиция Нью-Йорка.

Как именно пара смогла обойти систему безопасности и попасть на вершину здания, остается неизвестным.

Эмпайр-стейт-билдинг — 102-этажный офисный небоскреб на Манхэттене, построенный в 1931 году. Его высота составляет 443 метра вместе со шпилем. Более 40 лет он оставался самым высоким зданием в мире.