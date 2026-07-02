Симоньян рассказала о трех попытках покушения на нее

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что с начала военной операции на Украине в 2022 году ее трижды пытались убить.

«На меня было три покушения. Одно из них беспилотником на этот дом, где в этот момент находились пятеро детей и две пожилые женщины. И подготовок покушения на меня лично было две», — рассказала Симоньян в интервью китайскому порталу Guancha.

По словам медиаменеджера, одно уголовное дело о подготовке покушения на нее сейчас находится в суде, а люди, которые собирались ее убить, арестованы.

Симоньян рассказала, что после первой попытки покушения на нее в самом начале СВО она надеялась скрыть эту историю от матери, но безуспешно.

«Она сказала, что “если мою дочь убьют за то, что она защищает свою родину, я буду гордиться тем, что моя дочь погибла как герой своей страны”. Меня это просто потрясло», — поделилась глава RT словами своей матери.

Симоньян пояснила, что благодаря раннему опыту работы военным корреспондентом и 21-летнему руководству Russia Today угроза жизни ей не страшна.

«На войне как на войне. Мне привычно, что это твоя профессия и она связана с повышенным риском для жизни. Меня это не пугает», — заявила она.