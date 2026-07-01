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Производитель дронов для ВСУ купил киевскую квартиру Артемия Лебедева

Источник:
Sibnet.ru
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Артемий Лебедев
Фото: Татьяна Мастерова / CC BY 4.0

Украинский производитель дронов «Генерал Черешня» приобрел на аукционе квартиру российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева приобрела за 301 тысячу долларов (более 23 миллионов рублей), сообщила пресс-служба компании на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Квартира Лебедева находится в самом историческом центре Киева — возле Золотых ворот.<...> Для нас было абсолютно принципиально взять его квартиру в общественное благо», — говорится в сообщении.

Фонд государственного имущества Украины выставил на торги две конфискованные квартиры Лебедева в Киеве 30 июня. Общая стартовая стоимость объектов составляла почти 24,7 миллиона гривен (около 550 тысяч долларов, более 48 миллионов рублей). Итоги торгов за вторую квартиру Лебедева неизвестны.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против дизайнера в 2022 году, въезд в страну Лебедеву был запрещен еще в 2017-м. Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал две квартиры блогера в июле 2023 года.

«Моя хата — теперь точно с краю. Жалко киевскую квартирку. Буду скучать по ней», — писал тогда Лебедев.

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