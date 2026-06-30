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Изменение условий семейной ипотеки перенесли

Источник:
Sibnet.ru
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Многодетная семья
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Минфин перенес сроки изменения условий программы «Семейная ипотека», она продолжит действовать в существующем виде до 1 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

Изменение условий программы было запланировано на 1 июля. Предполагалось, что с этой даты заработает дифференцированная семейная ипотека — ее параметры напрямую зависят от количества детей.

Ключевое нововведение — чем больше детей в семье, тем ниже должна быть ставка по ипотечному кредиту. Сейчас она составляет 6% годовых для всех регионов и семей России. Для семей с тремя и более детьми ставка должна была снизиться до 4%.

Минфин уточнил, что профильные ведомства продолжают готовить предложения по изменению семейной ипотеки. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, главная задача изменений — «повысить адресность поддержки и оказать положительный эффект на демографию».

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