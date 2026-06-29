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Путин предложил Украине провести переговоры в Минске

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин допустил, что переговоры с Украиной можно будет провести в Минске. Он напомнил, что переговоры 2022 года начинались именно там

Президент Белоруссии Александр Лукашенко «готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами», — заявил Путин в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам российского лидера, «уверен, что, если дело когда-то дойдет до переговоров, можно использовать тоже белорусские возможности».

Российско-украинские переговоры 2022 года начинались именно в Минске. Там же были заключены и Минские соглашения от 2014 года, напомнил Путин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо к Путину. Он предложил президенту России провести переговоры по урегулированию конфликта в третьей стране — Швейцарии, Турции или в одном из арабских государств.

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